На выдворение сидящих в тюрьмах иностранцев потратят 590 тысяч сомов в 2019 году

В бюджетах Министерства внутренних дел и Госслужбы исполнения наказаний предусмотрено 590 тысяч сомов на выдворение иностранцев, которые отбывают срок в тюрьмах Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

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По его словам, в тюрьмах Кыргызстана сидят 360 иностранцев. В 2019 году на свободу выйдет 51 иностранец, в 2020-м — 36. При этом Курсан Асанов подчеркнул, что есть три вида выдворения иностранцев, которые отбыли срок наказания, — за свой счет, за счет приглашающей стороны, за счет госбюджета (исключительный случай).

Депутат Дастан Бекешев спросил, сколько случаев выдворения было за счет приглашающей стороны.

«В прошлом году ни одного случая выдворения за счет приглашающей стороны или за счет бюджета не было», — ответил Курсан Асанов.