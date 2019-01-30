Депутаты день выбирали члена наблюдательного совета ОТРК, но ничего не решили

Депутаты Жогорку Кенеша весь день потратили на выборы члена наблюдательного совета ОТРК, но так и не пришли к решению.

Депутат Кенжебек Бокоев предложил вернуть вопрос в комитет и проконсультироваться с юристами, так как нардепы окончательно запутались. Анвар Артыков отметил, что изначально вопрос приняли с ошибкой по вине вице-спикера Аиды Касымалиевой.

Пока депутаты спорили, на заседание пришел спикер Дастан Джумабеков. Рыскелди Момбеков обратился к нему: «Пока вас не было, вице-спикеры провернули игру. Если мы пойдем на голосование, итоги будут незаконными и проигравший человек может оспорить решение в суде».

Садык Шер-Нияз добавил, что вся страна следит за тем, как депутаты не могут избрать простого члена наблюдательного совета. «СМИ пишут, что кандидаты не понравились власти, поэтому идет игра», — сказал он.

Торага Дастан Джумабеков пояснил, что по бюллетеням каждый депутат проголосует за себя, а по электронному голосованию, нардепы голосуют друг за друга, поэтому и возникли такие споры.