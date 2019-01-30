14:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты день выбирали члена наблюдательного совета ОТРК, но ничего не решили

Депутаты Жогорку Кенеша весь день потратили на выборы члена наблюдательного совета ОТРК, но так и не пришли к решению.

Депутат Кенжебек Бокоев предложил вернуть вопрос в комитет и проконсультироваться с юристами, так как нардепы окончательно запутались. Анвар Артыков отметил, что изначально вопрос приняли с ошибкой по вине вице-спикера Аиды Касымалиевой.

Пока депутаты спорили, на заседание пришел спикер Дастан Джумабеков. Рыскелди Момбеков обратился к нему: «Пока вас не было, вице-спикеры провернули игру. Если мы пойдем на голосование, итоги будут незаконными и проигравший человек может оспорить решение в суде».

Садык Шер-Нияз добавил, что вся страна следит за тем, как депутаты не могут избрать простого члена наблюдательного совета. «СМИ пишут, что кандидаты не понравились власти, поэтому идет игра», — сказал он.

Торага Дастан Джумабеков пояснил, что по бюллетеням каждый депутат проголосует за себя, а по электронному голосованию, нардепы голосуют друг за друга, поэтому и возникли такие споры.
Ссылка:
просмотров: 1114
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша все же избрали члена наблюдательного совета ОТРК
Выборы члена наблюдательного совета ОТРК. Вице-спикер не справилась с задачей
Выборы наблюдательного совета ОТРК. Депутаты Жогорку Кенеша запутались в спорах
Все 64 матча чемпионата мира по футболу покажет ОТРК
Депутат попросил руководство ОТРК не менять так резко курс. Народ в шоке
«Датка» — Кемин, ОТРК, контрабанда угля. Что еще предлагает проверить депутат
Обидно за жителей регионов. Мавлян Аскарбеков требует извинений от главы ОТРК
ГКНБ изучает снимок сотрудника ОТРК в нацистской форме
Телеведущий ОТРК: Я всего лишь хотел показать, что нацизм — это зло
Илим Карыпбеков о нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат