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Власть

Выборы наблюдательного совета ОТРК. Депутаты Жогорку Кенеша запутались в спорах

«Президиум Жогорку Кенеша во главе с торага не уважает законы», — заявил сегодня на заседании депутат Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам, вице-спикеры нарушают закон при утверждении членов наблюдательного совета ОТРК. «Вы как хотите, так и толкуете закон. Мы не должны проводить выборы, а должны утвердить кандидатуру по рейтингу. Такая же ситуация и с правительством. Мы утверждаем состав кабинета министров, а не выбираем членов. Если мне покажут в законе, где это написано, то я принесу извинения. Бюллетени — это уже выборы», — отметил Мыктыбек Абдылдаев.

Ранее вице-спикер ЖК Аида Касымалиева поставила на голосование вопрос об утверждении состава НС ОТРК. Нардепы сначала приняли решение электронным голосованием, а потом признали это незаконным. Теперь они подготовили бюллетени, установили урны и выбрали членов счетной комиссии.

Народный избранник Максат Сабиров согласился с Мыктыбеком Абдылдаевым, что вице-спикер запуталась в действиях. «Перед решением этого вопроса вице-спикеру нужно было проконсультироваться с юристами», — сказал он.
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