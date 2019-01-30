Выборы членов наблюдательного совета ОТРК. Депутаты не знают, как голосовать

У депутатов Жогорку Кенеша возникли сложности при выборе членов наблюдательного совета ОТРК.

Исхак Масалиев отметил, что проблемы возникли из-за того, что вице-спикер Аида Касымалиева впервые столкнулась с таким процедурным вопросом.

«Вы не виноваты, бывает. Вы недавно стали вице-спикером. Ответьте мне, я должен голосовать за кандидатуру или решение?» — спросил он.

Вице-спикер Мирлан Бакиров вступился за коллегу и ответил, что нужно проголосовать за одного человека. Депутаты тут же сделали ему замечание, что если заседание ведет Аида Касымалиева, то она и должна ставить вопрос на голосование.

«Ошибки допущены из-за спешки. По регламенту вы можете объявить перерыв и согласовать этот вопрос с юристами, опытными депутатами», — посоветовал Мирлан Жеенчороев.

На членство в наблюдательном совете ОТРК претендуют пять человек. Один из них сегодня не явился на обсуждение вопроса в ЖК.