Президент считает, что в каждом месторождении должна быть государственная доля

Государство должно иметь свою долю в месторождениях. С таким предложением на заседании Совета безопасности выступил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Государственная доля — это доля народа. Надо разработать соответствующий закон, согласно которому госдолей в горнодобывающих компаниях будут управлять местные органы. Вот тогда и местные жители будут заинтересованы в работе компании», — отметил он.

Глава государства также предложил довести долю работников из местных граждан в компаниях в сфере недропользования до 85 процентов.

«Нам необходимо подготовить кадры. Для этого надо рассмотреть все возможности, например, грантовые места в вузах. Как сами видите, в этой сфере острый дефицит профессионалов. Если будут профессионалы, знающие новые технологии, можно поднять отрасль», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он также предложил создать условия для местных предпринимателей в сфере недропользования.