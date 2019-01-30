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Власть

Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС

Есть силы, пытающиеся препятствовать проведению саммита ШОС в Кыргызстане. Об этом на заседании Совета безопасности на тему «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР» заявил президент Сооронбай Жээнбеков. 

Он отметил, что на мероприятие Шанхайской организации сотрудничества приедут лидеры других государств. В рамках саммита состоится государственный визит президентов двух стран.

«На встрече будут обсуждаться важные вопросы. Мы намерены решить многие проблемы, которые тянутся годами. Но есть силы, которые пытаются препятствовать проведению саммита», — сказал Сооронбай Жээнбеков. Однако глава государства не уточнил, кто стоит за попыткой срыва важного политического форума.

Напомним, саммит ШОС в Бишкеке пройдет 14-15 июня 2019 года.
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