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Власть

Депутаты в недоумении: Как школьникам сдавать экзамены, если нет учебников?

«Как ученики будут сдавать экзамены, если вынуждены учиться без учебников?» — спросила на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению у министра образования депутат Аида Исмаилова.

Она отметила, что ей продолжают жаловаться родители.

«Речь о 5-х и 6-х классах, есть проблема с поставками. Там, где итоговая аттестация, стараемся создавать условия», — ответила министр Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, проблема с учебниками накапливалась из года в год.

На переиздание всех учебников для 1-11-х классов нам надо около 600 миллионов сомов. Нам выделяют 120 миллионов.

Гульмира Кудайбердиева

Аида Исмаилова поинтересовалась, что мешало проконтролировать издание учебников, чтобы их потом не переиздавать?

«Здесь надо разделить вопрос на две части. Первое — это проект для 5-6-х классов, второй — обеспечение учебниками в целом. Если мы говорим о проекте для 5-6-х классов, то тендер проходил в мае 2016 года, а меня назначили в ноябре. Я получила тендер со всеми условиями, в том числе с участием международных организаций, что вызывает вопросы. Вносить какие-то изменения мы уже не могли. За все это время максимально, что могли сделать, постарались сделать. Это один из самых масштабных проектов, когда сразу издается более 30 наименований учебников», — сказала министр.

Да, проблемы есть, но сейчас делаем все, чтобы в будущем избежать их.

Гульмира Кудайбердиева

Она добавила, что в декабре состоится коллегия Минобразования, на которой рассмотрят ситуацию с учебниками. В ней примут участие представители академии образования, министерств и издательств.

«Издательства — это частный сектор. Меня спрашивают: почему перекладывают ответственность на других? Но государство заплатило частным издательствам в том числе за редакторскую и корректорскую работу», — добавила Гульмира Кудайбердиева.

Она сообщила, что учебники прошли растаможку и в ближайшее время поступят в школы.
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