В Кыргызстане назначили несколько новых судей

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении ряда судей. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

По его данным, Совет по отбору судей внес имя президента девять кандидатур для назначения на должности судей.

Глава государства провел собеседование с некоторыми из претендентов и согласился только с предложениями совета по пяти кандидатам на должности судей. Остальные он отклонил.

По пяти кандидатам сегодня подписаны указы о назначениях:

— Мээрим Эсенкановны Казыгуловой в Аламудунский районный суд Чуйской области;

— Жаныл Кубанычбековны Борончиевой в Иссык-Кульский областной суд;

— Алмаза Маматбековича Карабекова, Антонины Дмитриевны Рыбалкиной и Жамили Сабитовны Сабитовой в Бишкекский городской суд.

Указы вступили в силу со дня подписания.