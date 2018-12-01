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Власть

Умер бывший президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание ссылается на сообщение в Twitter представителя политика Джима Макграта.

Причина смерти пока не озвучена. В 2012 году 41-й президент США Джордж Буш-старший объявил, что у него сосудистый паркинсонизм, состояние, которое ограничивало его мобильность.

Его жена Барбара Пирс умерла ранее в этом году.

Его старший сын — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, другой сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора Флориды.
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