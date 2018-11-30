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Власть

ГКНБ не может заблокировать все аккаунты, призывающие к экстремизму и терроризму

ГКНБ не может заблокировать все аккаунты в социальных сетях, призывающие к экстремизму и терроризму. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил заместитель председателя комитета Асылбек Кожобеков.

По его словам, ГКНБ создал центр по реагированию на компьютерные инциденты. Он сотрудничает с соответствующими структурами стран ОДКБ и ШОС, другими организациями.

«С января вынесено восемь судебных решений, заблокировано 24 сайта и пять аккаунтов в Facebook, пропагандирующих экстремизм и терроризм. Некоторые аккаунты по-прежнему в доступе из-за отсутствия возможности заблокировать их. В адрес администрации сайтов направлены запросы», — сказал Идрис Кадыркулов.
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