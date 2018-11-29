Глава России одобрил договор о военно-техническом сотрудничестве с Кыргызстаном

Президент России Владимир Путин подписал договор о порядке реализации военно-технического сотрудничества между РФ и Кыргызстаном. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщило ФАН.

Кыргызстан ратифицировал договор с Россией о развитии военно-технического сотрудничества в январе 2018 года. Позже документ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

По официальным данным, договор предполагает возможность прямых поставок российских вооружений в Кыргызстан непосредственно с оборонных предприятий России. В ноябре 2018 года Владимир Путин утвердил договор о порядке реализации военно-технического сотрудничества между странами.