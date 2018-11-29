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Власть

В Кыргызстан прибыл спецпредставитель Европейского союза Петер Буриан

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан прибыл   в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в КР.

Отмечается, что в ходе двухдневного официального визита Петер Буриан встретится со спикером Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым. Кроме того, он проведет встречи с представителями гражданского общества и главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Кыргызстане.

«На встречах обсудят вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом. Посол Буриан также проинформирует собеседников об итогах встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского союза, прошедшей 23 ноября», — говорится в сообщении.
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