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Власть

Иса Омуркулов ответил на критику Ирины Карамушкиной

Депутат Иса Омуркулов считает, что многочисленные члены СДПК поставят все точки над i и дадут оценку деятельности отдельных членов политсовета партии. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, комментируя выступление Ирины Карамушкиной.

По словам лидера фракции социал-демократов, сегодня каждый член партии имеет одинаковые права.

«Все наши однопартийцы шли на баррикады, защищая интересы государства, стабильность страны. Многие из них полегли на площади Ала-Тоо. Об этом не надо забывать. Не надо сегодня самим заниматься расколом партии, сеять раздор», — подчеркнул Иса Омуркулов.

«Простые, нестоящие члены партии, как их назвала Ирина Карамушкина, они создавали ту силу, которая смогла бороться и победить режимы. И сегодня говорить о них как о второсортных людях, это, мягко говоря, оскорбление. Не надо призывать с высокой трибуны писать заявление. Мы все едины, мы все выступали в поддержку президента, мы хотим, чтобы была стабильность в партии и стране, чтобы мы занимались созиданием, а не защищали личные интересы», — заключил Иса Омуркулов.

Ранее Иса Омуркулов также заявил, что нужно проверить источники доходов экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
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