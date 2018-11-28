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Власть

Мэр Джалал-Абада запретил без его разрешения давать информацию журналистам

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев запретил всем городским службам без его ведома давать информацию журналистам. Об этом говорится в распоряжении градоначальника.

Муниципальные служащие города впредь обязаны связываться со СМИ только после одобрения мэра.

Также Мураталы Тагаев обязал всех руководителей городских структур согласовывать лично с ним все поездки и командировки за пределы Джалал-Абада и области.

«По результатам поездки они должны отчитаться в течение трех дней», — говорится в распоряжении.

По данным мэрии, такая мера связана с целью обеспечения безопасности информационной политики и выполнения Закона «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики КР».
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