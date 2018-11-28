Пограничники и таможенники не должны смотреть на туриста и видеть в нем $5-10

«Представители Таможенной и Пограничной служб не должны видеть в каждом туристе $5-10», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, Кыргызстан должен стать такой же открытой страной, как Грузия. Парламентарий уверен, что безвизовый режим для граждан 55 государств сроком на 60 дней нужно ввести бессрочно. А терроризм и другие вопросы безопасности — лишь отговорки.

«Это характерно для авторитарных стран. А КР должна стать открытой страной. В 2012 году премьер-министр Омурбек Бабанов ввел безвизовый режим для 44 государств, и это принесло пользу. Число иностранных туристов выросло в несколько раз. Это необходимый для республики закон, который поможет простому народу и пополнит бюджет государства», — высказался Жанар Акаев.

«Нужно поставить в аэропортах сотрудников Таможенной и Пограничной служб, которые хорошо владеют английским языком. Поднимите зарплату тем, кто знает английский, чтобы они нормально относились к туристам», — заключил нардеп.