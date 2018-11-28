О безвизовом режиме в Кыргызстане спорит депутат с сотрудником ГКНБ

Во время обсуждения поправок в закон о введении безвизового режима с 55 странами произошла словесная перепалка между депутатом Дастаном Бекешевым и заместителем председателя ГКНБ Асылбеком Кожобековым.

Представитель ГКНБ сообщил, что нужно продлить безвизовый режим только до 2025 года, а не до 2030-го, как предложил нардеп. Замминистра внутренних дел Курсан Асанов заявил, что ведомство поддерживает законопроект, однако также считает, что нужно изменить срок действия.

«Учитывая внутреннюю и внешнюю безопасность, правительство предлагает продлить срок действия закона до 2025 года, и мы эту позицию поддерживаем», — уверен он.

Депутат Улан Примов рекомендовал учесть предложение кабмина. Но Дастан Бекешев парировал, что ГКНБ и МВД всегда запугивают граждан.

«Они всегда говорят, что что-то может произойти. Однако ведь может и не произойти, а это уже гадание какое-то получается. Когда принимали в первый раз закон, то они просили народных избранников отклонить его, но мы не согласились. Документ принят, ничего не случилось. Если к нам захочет приехать террорист, то его ничто не остановит», — отметил он.

«Просчитывать вызовы и угрозы — наша прямая обязанность. Это касается внешней политики. Полностью мы открываться не можем. Поэтому предлагается продлить срок до 2025-го. Давайте посмотрим, как будет действовать законодательство, а потом если что продлим. Продлевать ведь легче», — сказал Асылбек Кожобеков.