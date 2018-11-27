В Кыргызстане скоро начнет действовать ОСАГО, а документов у правительства нет

«В ближайшее время заработает закон об ОСАГО, но правительство до сих пор не приняло необходимые документы», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Абдумажит Юсуров.

Он напомнил, что в феврале 2019 года в Кыргызстане заработает закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Два года назад введение его в действие отложили из-за нехватки подзаконных актов. Но до сих пор документов правительство депутатам так и не представило.

«Придет февраль, и опять владельцы машин будут возмущаться. Ничего не готово. Снова придется сроки переносить? Правительство должно отчитаться, что оно сделало за два года, как подготовилось», — предложил Абдумажит Юсуров.

Коллеги поддержали его и решили рассмотреть вопрос на заседании комитета.