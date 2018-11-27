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Власть

В Кыргызстане есть статистика, но ей никто не пользуется

В Кыргызстане никто не делает выводов после публикации и просмотра статистических данных. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Азамат Арапбаев.

По его словам, на основе статистических данных должны приниматься решения о мерах по поддержке экономики. Госорганы должны их внимательно изучать, чтобы понимать, где нужны льготы, а где стоит «закрутить гайки».

«Мы много говорим об инвестициях, поддержке рынка, но без нормальных статданных это невозможно. В нормальных развитых странах статкомитет является правой рукой премьер-министра. А у нас он на задворках. То, что делает Минэкономики, это как котенок с закрытыми глазами. Где-то дает льготы, а от этого где-то страдают другие предприниматели. Если бы хорошо знали статданные, то такого бы не было» добавил нардеп.
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