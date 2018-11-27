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Власть

Задержание кыргызов в Китае депутаты Жогорку Кенеша обсуждают в закрытом режиме

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности в закрытом режиме обсуждает задержание кыргызов в Китае.

На заседании депутат Ирина Карамушкина задала вопрос министру иностранных дел Чингизу Айдарбекову о положении этнических кыргызов в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

«Есть информация, что их задерживают и отправляют в лагеря перевоспитания», — сообщила нардеп.

Чингиз Айдарбеков выразил готовность ответить на вопросы, но в закрытом режиме.

Напомним, что накануне родственники задержанных и кайрылманов из КНР обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь освободить их родных из лагерей перевоспитания.
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