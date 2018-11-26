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Власть

Поднять пенсию заслуженным и народным артистам предлагают в Жогорку Кенеше

Депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз обратился к министру труда и социального развития Улугбеку Кочкорову с просьбой.

По его словам, заслуженные и народные артисты Кыргызстана получают маленькие пенсии, и они не повышаются.

«Это же генералы от искусства. Почему государство повышает регулярно выплаты ветеранам силовых структур, военным, а об артистах забыли. Почему?» — поинтересовался он на заседании комитета по социальным вопросам.

Министр ответил, что пенсионной политикой занимается Соцфонд, а не Минсоцтруда. Глава ведомства добавил, что будет разработан реестр госслужащих и деятелей культуры. Им будут по тарифной сетке размечаться пенсии.

Отметим, средняя пенсия в Кыргызстане едва превышает 5 тысяч сомов. Тогда как потребительская корзина в денежном эквиваленте составляет 4 тысячи 593 сома. 
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