Евросоюз готов помочь укрепить отношения между странами в Центральной Азии

«Центральная Азия проявляет интерес к наращиванию партнерства и диверсификации», — заявила журналистам глава европейской демократии Федерика Могерини.

По ее словам, Евросоюз заинтересован в укреплении и наращивании партнерства с ЦА. Укрепляется взаимодействие по вопросам энергетики, сопряжения, развития. ЕС заинтересован в том, чтобы регион стал более стабильным, устойчивым к внешним шокам.

«Евросоюз планирует принять новую стратегию в 2019 году. И я поняла, что наши партнеры многого от нас ожидают. И мы постараемся удовлетворить запросы с тем, чтобы наши отношения укреплялись», — заверила Федерика Могерини.

Политик отметила, что шел разговор и об укреплении отношений внутри региона.

«Речь идет о совместном использовании водных ресурсов, улучшении пограничных режимов, торговле. Страны ЦА должны сами выбирать режим регионального взаимодействия. А Европейский союз готов помочь в налаживании сотрудничества в этом направлении», — заключила она.