Тест на знание английского. Чингиз Айдарбеков на депутатов не в обиде

«Я не ожидал, что депутаты устроят мне экзамен на знание английского языка, я на них не в обиде», — заявил журналистам министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

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По его словам, парламент — важная ветвь власти, контролирующая правительство. Поэтому депутаты имеют право задавать любые вопросы.

«Я надеюсь, что смог ответить на тот вопрос, который мне задали. Вообще я говорю по-английски, японский начал изучать, но его уровень не тот, что у моего английского», — подчеркнул Чингиз Айдарбеков.

Напомним, что при обсуждении кандидатуры Чингиза Айдарбекова в Жогорку Кенеше депутаты устроили ему экзамен на знание английского языка. Аида Касымалиева также решила проверить знания кандидата. Она задала вопрос на английском о том, какие шаги Чингиз Айдарбеков готов предпринять на посту министра. Кандидату пришлось ответить ей и доказать знание языка.