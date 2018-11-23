Кыргызстан во внешней политике. Дружим со всеми без исключения

«Кыргызстан во внешней политике не пользуется принципом исключения в пользу одного государства», — заявил журналистам министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков.

По его словам, во внешней политике Кыргызстан руководствуется национальными интересами, и страна продуманно и взвешенно проводит внешнюю политику в отношении всех партнеров.

«Президент с самого начала обозначил приоритет взаимоотношений по отношению к соседям. В 2018 году глава государства съездил во все страны Центральной Азии для укрепления взаимоотношений между соседями и налаживания диалога», — подчеркнул Чингиз Айдарбеков.

«Напряженность между ЕС и Россией в отношении нас не стоит в повестке. Мы стремимся к укреплению взаимоотношений между партнерами на основе доверия и уважения каждой стороны. Россия является для нас стратегическим партнером», — заключил министр.