Депутат настаивает на том, что в регионах Кыргызстана опять не хватает угля

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев настаивает на том, что в регионах Кыргызстана опять не хватает угля. Об этом он заявил на заседании.

По словам слуги народа, нехватка топлива наблюдается в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях.

В ГП «Кыргызкомур» 24.kg заверили, что поставка топлива для населения идет по графику, отставаний нет.

С июля по октябрь населению продано 693,5 тысячи тонн угля при текущем плане 684,7 тысячи.

На весь отопительный сезон для населения заготовят более 1 миллиона тонн угля.

Для жителей Бишкека поставлено 110,5 тысячи тонн, Оша — 13,2 тысячи тонн, Джалал-Абадской области — 149,9 тысячи, Ошской — 108,4 тысячи, Баткенской — 65,6 тысячи, Таласской — 14,1 тысячи, Чуйской — 154,2 тысячи, Иссык-Кульской — 40,8 тысячи, Нарынской — 16,5 тысячи.

Для бесперебойной поставки угля на разрезе «Кара-Кече» идут круглосуточные погрузочно-разгрузочные работы.

Напомним, ровно год назад Камчыбек Жолдошбаев заявлял, что в Нарынской области нет угля. Тогда выяснилось, что депутат владеет угольными компаниями.