В Кыргызстане проводят курултаи, а закона нет. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в Конституции есть институт курултая. Но Жогорку Кенеш на протяжении нескольких лет не может принять закон о курултаях, который должен определить, какими полномочиями он обладает, как должен проводиться.

Напомним, 24 ноября активисты намерены провести курултай. Организаторы курултая «Кыргызстан: вчера, сегодня и завтра» пригласили экс-президента Алмазбека Атамбаева и главу государства Сооронбая Жээнбекова. В курултае примут участие представители 97 партий и более 20 общественных организаций.

Участники собрания намерены обсудить итоги работы президента Сооронбая Жээнбекова, деятельность VI созыва Жогорку Кенеша, а также политические и общественные события в стране.