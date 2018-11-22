10:58
USD 69.82
EUR 79.62
RUB 1.06
Власть

В Кыргызстане проводят курултаи, а закона нет

В Кыргызстане проводят курултаи, а закона нет. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в Конституции есть институт курултая. Но Жогорку Кенеш на протяжении нескольких лет не может принять закон о курултаях, который должен определить, какими полномочиями он обладает, как должен проводиться.

Напомним, 24 ноября активисты намерены провести курултай. Организаторы курултая «Кыргызстан: вчера, сегодня и завтра» пригласили экс-президента Алмазбека Атамбаева и главу государства Сооронбая Жээнбекова. В курултае примут участие представители 97 партий и более 20 общественных организаций.

Участники собрания намерены обсудить итоги работы президента Сооронбая Жээнбекова, деятельность VI созыва Жогорку Кенеша, а также политические и общественные события в стране.
Ссылка:
просмотров: 28
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев коомдук ишмерлердин жана партиялардын курултайына катышпайт
Алмазбек Атамбаев отказался от участия в курултае партий и общественных деятелей
Алмазбек Атамбаев курултайга катышабы же жокпу? Азырынча чечим кабыл ала элек
Большой курултай: Что стоит за объединением всех общественно-политических сил?
Курултайга Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков чакырылды
Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова пригласили на курултай оппозиции
Бишкекте саясий-коомдук күчтөрдүн курултайы өтөт
Оппозиция планирует провести съезд осенью
Пора отвечать. Активисты созывают курултай: требуют отчета Сооронбая Жээнбекова
Баш мыйзамды кайрадан өзгөртүү сунушталып жатат
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков о&nbsp;семье и&nbsp;традициях. Эксклюзивное интервью Сооронбай Жээнбеков о семье и традициях. Эксклюзивное интервью
Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть&nbsp;II Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть II
Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на&nbsp;интервью экс-президента Кыргызстана Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана
Переименовать улицы Киевскую и&nbsp;Московскую предлагает Рыскелди Момбеков Переименовать улицы Киевскую и Московскую предлагает Рыскелди Момбеков
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;&laquo;золотые&raquo; номера! «Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на «золотые» номера!
Смог в&nbsp;Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления Смог в Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления
Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и&nbsp;многое другое Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и многое другое
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; дарит каждому вкладчику плюс один процент по&nbsp;депозитам в&nbsp;сомах Банк «Бай Тушум» дарит каждому вкладчику плюс один процент по депозитам в сомах