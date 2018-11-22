Чиновникам правительства Кыргызстана предложили заняться отстрелом волков

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев попросил правительство помочь отстреливать волков. С таким предложением он выступил на заседании.

По его словам, в горных районах очень холодно, поэтому хищники начали спускаться в поисках пропитания. С проблемой сталкиваются в Иссык-Кульской и Нарынской областях, долине Суусамыр.

«Из Нарынской области мне поступили письма, что нужно ускорить отстрел. Правительство должно найти охотников, иначе только в одном районе волки могут загрызть 200-300 лошадей», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.