В Жогорку Кенеше хотят знать подробности нового соглашения о Кумторе

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев сегодня на заседании парламента попросил правительство дать информацию о деятельности золоторудного месторождения Кумтор.

По его словам, премьер-министр говорил о новом соглашении с канадской компанией Centerra Gold Inc. Депутаты же об этом ничего не знают.

«Сколько средств поступает, какие условия, какие идут переговоры по новому соглашению? В бюджет поступило $3 миллиарда, но эти деньги просто так ушли. Мы не почувствовали изменений в экономике», — сказал Бакыт Торобаев.

Он считает, что, перед тем как подписать новый договор, необходимы конкретные предложения. К примеру, открыть фонд развития регионов.

«Он мог бы выдавать кредиты под 3 процента, не выше. Он может стать альтернативой Российско-Кыргызскому фонду развития», — отметил депутат.