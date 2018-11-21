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Власть

Депутат требует продать MegaCom, пока он не превратился в «Кыргызтелеком»

В парламенте Кыргызстана сегодня обсуждали программу приватизации. В нее входит 28 объектов.

По словам нардепа Дастана Бекешева, сотовую компанию MegaCom необходимо включить в программу и продать частному лицу, иначе компания превратится в «Кыргызтелеком». «Это совершенно никому не надо. Мало того, что MegaCom стал кадровым агентством, так он еще и работает сейчас себе в убыток. Компания должна развиваться», — уверен Дастан Бекешев.

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Представители правительства подчеркнули, что компанию вывели из программы приватизации. Правда, не смогли обосновать — почему.

Программу нардепы продолжат обсуждать 28 ноября.

Напомним, Фонд по управлению государственным имуществом неоднократно выставлял MegaСom на продажу, однако никто из инвесторов не проявил к нему интереса. По прямой продаже поступила только одна заявка от россиянки Елены Нагорной, но и с ней ФУГИ прекратил переговоры. Условия, выставленные потенциальным инвестором, не устроили фонд.
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