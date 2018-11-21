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Власть

В парламенте Кыргызстана предлагают закрыть ломбарды

В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в Закон «О деятельности ломбардов». Депутат Азамат Арапбаев считает, что это форма ростовщичества и она устарела. 

По его словам, в ломбардах очень высокие проценты и те, кто сдает туда свои вещи, назад их не выкупают.  

Глава Госфиннадзора Санжар Муканбетов сказал, что этот рынок ранее контролировал Национальный банк, но потом он остался без присмотра. Ответить на вопрос, сколько ломбардов в стране, чиновник не смог. Нардеп Айнуру Алтыбаева возмутилась, что работа по ликвидации ломбардов не ведется. 

По статистике, большинство предпринимателей занимаются скупкой и реализацией металлов и камней (442) и оказывают услуги ломбардов (165).
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