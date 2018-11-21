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Власть

Чиновники мэрии оказались не готовы к зиме, считает депутат Бишкекского кенеша

Первый снег показал, что, как обычно, власти оказываются не готовы к зиме. Об этом заявил на сессии Бишкекского городского кенеша лидер фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов.

«Вы проработали в системе ЖКХ более 20 лет, и никто лучше вас не знает ее. Но сегодня вы вице-мэр и должны проводить политику в системе ЖКХ», — сказал он, обращаясь к вице-мэру Рыспеку Сарпашеву.

По мнению депутата, необходимо в первую очередь определить цели и задачи, которые нужно поставить перед службами.

«Вы говорите, что для уборки города требуются 140 машин, а на балансе всего 33. В бюджете не хватит денег на их приобретение. Конечно, будем докупать. Но надо эффективно использовать имеющееся оборудование. Повторюсь, вы осуществляете политику. Надо быть хорошим организатором, от ваших умений зависит эффективная работа как коммунальных служб, так и бизнеса. Привлекайте хозсубъекты к уборке прилегающих территорий, жителей, МТУ», — отметил он.

Лидер фракции «Республика – Ата Журт» Асылбек Кадралиев подчеркнул, что подготовку к зиме необходимо рассматривать комплексно.

«Наверное, надо начинать с самых простых вещей, информировать население. Пробки в городе организовали не «лежачие полицейские», а может, летняя резина? Почему был транспортный коллапс? Не из-за пробок в городе, а потому, что не вышли маршрутные такси, водители не поменяли вовремя шины, аккумуляторы. Значит, с ними надо вести работу. Это комплексная работа, и вся мэрия должна отвечать и работать над предотвращением. Здесь не должно быть подхода «моя хата с краю». Надо работать комплексно», — сказал он.
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