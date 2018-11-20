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Власть

Президента просят провести конституционную реформу и решить судьбу Текебаева

Бывший премьер-министр Феликс Кулов считает, что нужно провести конституционную реформу, но не переписывать кардинально Основной закон. Свое предложение он озвучил на сегодняшней встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом он рассказал 24.kg.

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По его словам, он также высказал идею проявить акт доброй воли в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, обвиняемого в коррупции, и создать так называемый Инвестиционный суд.

«Сооронбай Жээнбеков записывал все наши инициативы, но не комментировал. Иначе мы бы до сих пор сидели и говорили. Все участники подготовились очень хорошо. Некоторые бывшие премьеры пришли с целыми пакетами проектов, причем расписанными от и до», — сказал Феликс Кулов.

Он добавил, что тему вчерашнего интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева телеканалу «Апрель» никто из участников не поднимал. А сам Феликс Кулов считает, что бывший глава государства просто оправдывался и уж совсем некрасиво себя повел, когда перешел на личности. 

Однако другой экс-глава правительства Турсунбек Чынгышев ранее отметил, что эту тему поднимали и высказали Сооронбаю Жээнбекову рекомендацию ответить на выпадки Алмазбека Атамбаева.
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