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Власть

Азиза Суракматова упрекают в пиаре. Депутат БГК недоволен

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев поинтересовался, за счет каких средств строятся тротуар и велодорожка в Бишкеке вдоль Южной магистрали.

«Азиз Суракматов начал работу по прокладке велосипедной дорожки, прогулочной дорожки. Оно надо? И из каких средств? Там такой строительный бум идет, но она (прокладка) началась в ноябре, перед зимой. Нужен нам этот проект или это пиар мэра? А на социальные учреждения денег нет. На ремонт кровли детских садов и школ денег нет, берем из родительских фондов», — сказал депутат.

Первый вице-мэр города Алмаз Бакетаев отметил, что средства выделяются из городского бюджета. Общая сумма для новой велодорожки и тротуара составила около 70 миллионов сомов.
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