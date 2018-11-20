Азиза Суракматова упрекают в пиаре. Депутат БГК недоволен

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев поинтересовался, за счет каких средств строятся тротуар и велодорожка в Бишкеке вдоль Южной магистрали.

«Азиз Суракматов начал работу по прокладке велосипедной дорожки, прогулочной дорожки. Оно надо? И из каких средств? Там такой строительный бум идет, но она (прокладка) началась в ноябре, перед зимой. Нужен нам этот проект или это пиар мэра? А на социальные учреждения денег нет. На ремонт кровли детских садов и школ денег нет, берем из родительских фондов», — сказал депутат.

Первый вице-мэр города Алмаз Бакетаев отметил, что средства выделяются из городского бюджета. Общая сумма для новой велодорожки и тротуара составила около 70 миллионов сомов.