Новый мусорный полигон. Есть кредит, но дорогу отремонтировали за счет бюджета

Почему дорогу на Бишкекский санитарный полигон отремонтировали за счет городского бюджета, поинтересовался на сессии городского кенеша депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Конгантиев.

Он отметил, что на это потрачено 12 миллионов бюджетных сомов.

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Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев сообщил, что все проходит в рамках утвержденного кредитного соглашения ЕБРР по улучшению системы управления твердыми бытовыми отходами.

«У нас тоже есть вопросы, мы попросили провести полный аудит этого проекта», — добавил чиновник.

Депутат возразил, подчеркнув, что деньги потрачены из бюджета, вместо того чтобы потратить кредитные средства.

«А в то же время за неиспользование кредита мы платим штраф. Ответственные лица, допустившие это, не понесли наказание», — сказал он.

Напомним, ЕБРР предоставил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

Ранее депутат БГК сообщил, что столица заплатила 135 тысяч евро штрафных санкций за неосвоение кредита.

Депутаты рассматривают вопрос «Об утверждении бюджета Бишкека на 2018-й и прогнозе на 2019-2020 годы».