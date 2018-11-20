Переименование улиц в Бишкеке. Депутаты БГК рассмотрят вопрос

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Рыспай Аматов на сессии Бишкекского городского кенеша напомнил об очередной инициативе о переименовании одной из столичных улиц, которая должна носить имя Чингиза Айтматова, а также чтобы имя классика присвоили Первомайскому району.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Бактыбек Абдиев отметил, что еще летом фракция выступала с предложением в связи с юбилеем Турдакуна Усубалиева присвоить его имя одной из улиц города.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Конгантиев напомнил о существовании моратория на переименование улиц.

Спикер БГК Жаныбек Абиров заметил, что речь не идет о переименовании, а лишь об обсуждении данного вопроса.

«Мы сегодня не принимаем это решение, просто включаем в разное», — сказал он.

Народные избранники согласились рассмотреть вопрос.