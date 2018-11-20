Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана

Накануне экс-президент Алмазбек Атамбаев дал развернутое интервью телеканалу «Апрель». В нем он рассказал о том, как разбогател, о своих кадрах, шофере Икрамжане Илмиянове и других фаворитах, тратах избирательного штаба на предвыборную кампанию преемника Сооронбая Жээнбекова и многом другом.
Откровения бывшего главы государства активно обсуждают пользователи социальных сетей. 24.kg промониторило общественное мнение.
Экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев считает, что Алмазбек Атамбаев сделал себе харакири только из одного желания насолить Сооронбаю Жээнбекову.
Алмазбек Атамбаев упомянул вчера Эмильбека Каптагаева, когда говорил об уголовном деле экс-депутата Садыра Жапарова, отбывающего наказание в ИК № 27 за захват заложника. «Захват заложника — это тяжелое преступление. Там еще облили бензином... И Каптагаев ко мне сколько раз приходил, требовал наказать Садыра Жапарова. В ГКНБ, прокуратуру обращался. Сейчас-то он другие песни поет», — сказал бывший президент.
Другой пользователь Facebook юрист Улан Джумаков возмущен не столько откровениями Алмазбека Атамбаева, сколько круговоротом политических разборок, о чем написал на своей страничке.
Пользователь Искен Афиджанов напомнил фейсбукчанам, как Алмазбек Атамбаев жил в 2010 году, хотя уже тогда, будучи в оппозиции, был мультидолларовым миллионером.
О богатстве экс-главы государства написала и журналист Бермет Букашева. Она вспомнила историю про доплаты хорошим работникам.
Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко не понял, зачем Алмазбек Атамбаев назначил преемником Сооронбая Жээнбекова.
О бизнесе в Турции пишут и пользователи Twitter. Эдиль Байсалов, к примеру, который ранее провел целое расследование на эту тему, ужаснулся от откровенности экс-президента.
Журналист Махинур Ниязова не поняла, что имел в виду Алмазбек Атамбаев, говоря об уголовном деле лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.
Пользователь Курманбек Мамбетов напомнил, что говорил Алмазбек Атамбаев год назад, когда просил поддержать Сооронбая Жээнбекова.
Но наряду с негативными высказываниями и критикой пользователи соцсетей высказали другое мнение. Адвокат Омурбека Текебаева Канат Хасанов считает, что Алмазбек Атамбаев выиграл этот раунд у своего преемника Сооронбая Жээнбекова.
А кто-то полагает, что Алмазбек Атамбаев своими откровениями мобилизует оппозицию.
Реакции Сооронбая Жээнбекова на выступление своего предшественника пока не последовало.