Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана

Накануне экс-президент Алмазбек Атамбаев дал развернутое интервью телеканалу «Апрель». В нем он рассказал о том, как разбогател, о своих кадрах, шофере Икрамжане Илмиянове и других фаворитах, тратах избирательного штаба на предвыборную кампанию преемника Сооронбая Жээнбекова и многом другом.

Откровения бывшего главы государства активно обсуждают пользователи социальных сетей. 24.kg промониторило общественное мнение.

Экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев считает, что Алмазбек Атамбаев сделал себе харакири только из одного желания насолить Сооронбаю Жээнбекову.

Алмазбек Атамбаев упомянул вчера Эмильбека Каптагаева, когда говорил об уголовном деле экс-депутата Садыра Жапарова, отбывающего наказание в ИК № 27 за захват заложника. «Захват заложника — это тяжелое преступление. Там еще облили бензином... И Каптагаев ко мне сколько раз приходил, требовал наказать Садыра Жапарова. В ГКНБ, прокуратуру обращался. Сейчас-то он другие песни поет», — сказал бывший президент.

Другой пользователь Facebook юрист Улан Джумаков возмущен не столько откровениями Алмазбека Атамбаева, сколько круговоротом политических разборок, о чем написал на своей страничке.

Пользователь Искен Афиджанов напомнил фейсбукчанам, как Алмазбек Атамбаев жил в 2010 году, хотя уже тогда, будучи в оппозиции, был мультидолларовым миллионером.

О богатстве экс-главы государства написала и журналист Бермет Букашева. Она вспомнила историю про доплаты хорошим работникам.

Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко не понял, зачем Алмазбек Атамбаев назначил преемником Сооронбая Жээнбекова.

О бизнесе в Турции пишут и пользователи Twitter. Эдиль Байсалов, к примеру, который ранее провел целое расследование на эту тему, ужаснулся от откровенности экс-президента.

Ужас какой. Атамбаев говорит, что Эрдоган "помог вытащить" турецкому партнеру (Ахмету Кайя???) "замороженных" 50 млн долларов из Анкара-Газ. — Edil Baisalov (@baisalov) 19 ноября 2018 г.

Журналист Махинур Ниязова не поняла, что имел в виду Алмазбек Атамбаев, говоря об уголовном деле лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Пользователь Курманбек Мамбетов напомнил, что говорил Алмазбек Атамбаев год назад, когда просил поддержать Сооронбая Жээнбекова.

#Ровно_год_назад



Что говорил президент Атамбаев во время последней пресс-конференции



- Я просил бы вас поддержать президента страны, ведь полномочий у него меньше будет. Конституция новая вступит в силу 1... https://t.co/P8Vo92MH63 — Курманбек Мамбетов (@KurmanAjr23) 19 ноября 2018 г.

Но наряду с негативными высказываниями и критикой пользователи соцсетей высказали другое мнение. Адвокат Омурбека Текебаева Канат Хасанов считает, что Алмазбек Атамбаев выиграл этот раунд у своего преемника Сооронбая Жээнбекова.

А кто-то полагает, что Алмазбек Атамбаев своими откровениями мобилизует оппозицию.

Ну точно новую оппозицию собирает)) — Мюнхгаузен (@Munhausin) 19 ноября 2018 г.

Реакции Сооронбая Жээнбекова на выступление своего предшественника пока не последовало.