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Власть

Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана

Фото из интернета. Бывший глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Накануне экс-президент Алмазбек Атамбаев дал развернутое интервью телеканалу «Апрель». В нем он рассказал о том, как разбогател, о своих кадрах, шофере Икрамжане Илмиянове и других фаворитах, тратах избирательного штаба на предвыборную кампанию преемника Сооронбая Жээнбекова и многом другом.

Откровения бывшего главы государства активно обсуждают пользователи социальных сетей. 24.kg промониторило общественное мнение.

Экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев считает, что Алмазбек Атамбаев сделал себе харакири только из одного желания насолить Сооронбаю Жээнбекову.

Алмазбек Атамбаев упомянул вчера Эмильбека Каптагаева, когда говорил об уголовном деле экс-депутата Садыра Жапарова, отбывающего наказание в ИК № 27 за захват заложника. «Захват заложника — это тяжелое преступление. Там еще облили бензином... И Каптагаев ко мне сколько раз приходил, требовал наказать Садыра Жапарова. В ГКНБ, прокуратуру обращался. Сейчас-то он другие песни поет», — сказал бывший президент.

Другой пользователь Facebook юрист Улан Джумаков возмущен не столько откровениями Алмазбека Атамбаева, сколько круговоротом политических разборок, о чем написал на своей страничке.

Пользователь Искен Афиджанов напомнил фейсбукчанам, как Алмазбек Атамбаев жил в 2010 году, хотя уже тогда, будучи в оппозиции, был мультидолларовым миллионером.

О богатстве экс-главы государства написала и журналист Бермет Букашева. Она вспомнила историю про доплаты хорошим работникам.

Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко не понял, зачем Алмазбек Атамбаев назначил преемником Сооронбая Жээнбекова.

О бизнесе в Турции пишут и пользователи Twitter. Эдиль Байсалов, к примеру, который ранее провел целое расследование на эту тему, ужаснулся от откровенности экс-президента.

Журналист Махинур Ниязова не поняла, что имел в виду Алмазбек Атамбаев, говоря об уголовном деле лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Пользователь Курманбек Мамбетов напомнил, что говорил Алмазбек Атамбаев год назад, когда просил поддержать Сооронбая Жээнбекова. 

Но наряду с негативными высказываниями и критикой пользователи соцсетей высказали другое мнение.  Адвокат Омурбека Текебаева Канат Хасанов считает, что Алмазбек Атамбаев выиграл этот раунд у своего преемника Сооронбая Жээнбекова. 

А кто-то полагает, что Алмазбек Атамбаев своими откровениями мобилизует оппозицию.

Реакции Сооронбая Жээнбекова на выступление своего предшественника пока не последовало. 
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