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Власть

Чингиз Айдарбеков и Федерика Могерини обсудят сотрудничество ЕС и Кыргызстана

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков и глава европейской дипломатии Федерика Могерини проведут двустороннюю встречу в Брюсселе (Бельгия). Об этом журналистам сообщил глава отдела Центральной Азии при Европейской службе внешних действий Борис Ярошевич.

По его словам, 23 ноября в столице Бельгии состоится традиционная встреча Федерики Могерини и министров иностранных дел стран Центральной Азии. В 2017-м такая встреча проходила в Самарканде (Узбекистан). На полях мероприятия и состоится двусторонняя встреча главы МИД.

Ожидается, что министры иностранных дел обменяются мнением о развитии ситуации в регионе, последних событиях, общих вызовах, таких как изменение климата, экология, безопасность, а также о перспективных направлениях сотрудничества.
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