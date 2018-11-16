В Кыргызстане большая часть средств Минздрава тратится на содержание стационаров

Оптимизация системы здравоохранения Кыргызстана необходима для более эффективного использования имеющихся средств и специалистов. Об этом на парламентских слушаниях «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год» сообщил заместитель главы ведомства Мадамин Мусаев.

«Сегодня большая часть средств уходит на содержание стационаров. Если поставим на ноги первичку, то снизится нагрузка на стационары», — считает он.

В то же время чиновник отметил наличие проблем в эффективном распределении койко-мест. «В республиканских стационарах 52,5 тысячи койко-мест, но фактически работает 25 тысяч. Есть проблемы в эффективности их распределения. У нас есть примеры, когда при меньшем количестве населения, в стационарах больше койко-мест. Кроме того, немало случаев необоснованной госпитализации», — заявил Мадамин Мусаев.