Отсутствие депутатов на парламентских слушаниях по ФОМС возмутило правозащитницу

Отсутствие депутатов Жогорку Кенеша на парламентских слушаниях «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы» возмутило правозащитницу Риту Карасартову.

«Почему мы участвуем в парламентских слушаниях, а депутаты нет? Мы хотим им рекомендации высказать, чтобы они их услышали и учли. А так получается, что мы друг с другом обсуждаем», — заявила она.

Рита Карасартова поинтересовалась, почему бюджет фонда рассматривают отдельно от бюджета Министерства здравоохранения. «В этом случае было бы видно, куда конкретно уходят средства. Мы видим, что ФОМС запрашивает всегда одну и ту же сумму. Значит, фонд не занимается вопросами расширения медицинского страхования?» — спросила она.

Больше половины средств ФОМС направляет на содержание стационаров, а надо делать упор на профилактику и поддержку первичного звена, считает правозащитница.

«Получается, фонд и Минздрав догоняют болезни. Надо делать упор на профилактику, а то у нас босиком ходят, а потом в больницу попадают. Хотелось бы увидеть политику Минздрава и ФОМС по профилактике», — отметила Рита Карасартова.

Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Эмиль Токтошев отметил, что приглашения на слушания депутатам отправлены, но не все смогли прийти. Он отметил, что Жогорку Кенеш впервые проводит слушания по обсуждению бюджета ФОМС.