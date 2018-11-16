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Власть

Президенты Кыргызстана и России поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальную встречу глав стран СНГ, которые пройдут 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летним юбилеем и выразил добрые пожелания.

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков получил поздравительное послание по случаю дня рождения от Владимира Путина с наилучшими пожеланиями.
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