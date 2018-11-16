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Власть

Что посоветуют? Сооронбай Жээнбеков приглашает экс-премьеров и экс-спикеров ЖК

Президент Кыргызстана намерен встретиться с бывшими главами правительства и экс-спикерами Жогорку Кенеша.

«Я провел ряд встреч с представителями бизнеса и гражданского сообщества, нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, молодежью и донорами страны. Двадцатого ноября планирую провести встречу с бывшими главами правительства и парламента страны. Это своего рода новая практика, чтобы внимательно прислушаться к мнению нашего общества, для консолидации всех сторон», — отметил сегодня Сооронбай Жээнбеков на встрече с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Мирославом Енча. 

В пресс-службе президента 24.kg уточнили, что на встречу приглашены все бывшие руководители исполнительной и законодательной ветвей власти, возглавлявшие правительство и парламент в период независимости страны.
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