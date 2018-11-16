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Власть

Премьер-министр Кыргызстана отказался от импортных деловых костюмов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отказался от импортных деловых костюмов и перешел на отечественную продукцию. Об этом он рассказал на форуме высокого уровня в рамках Недели швейной отрасли в Кыргызстане.

Глава кабмина признался, что только в этом году начал покупать костюмы у местных производителей.

«Раньше я покупал импортные костюмы. Но после назначения главой правительства решил перейти на отечественные. При разговоре мы, мужчины, чиновники, спрашиваем, кто и где покупает костюмы. Я заметил, многие чиновники из других стран носят костюмы местных швей. Теперь я тоже в командировках показываю нашу продукцию», — сообщил премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что отечественные костюмы дешевле импортных, но по качеству не отстают.
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