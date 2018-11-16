Мирослав Енча о планах проведения донорской конференции рассказал президенту

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Мирославом Енча.

Глава государства тепло поприветствовал его и отметил, что контакты на различных уровнях являются показателем высокого уровня сотрудничества Кыргызстана с ООН.

Сооронбай Жээнбеков выразил признательность Мирославу Енча за поддержку и личное участие в церемонии открытия фотовыставки, посвященной 90-летию великого писателя Чингиза Айтматова, которая проходила 24 сентября в библиотеке ООН в Нью-Йорке.

Президент рассказал о работе по консолидации общества и построению межэтнического согласия, о планах и мерах, принимаемых в рамках развития регионов, борьбы с коррупцией, Национальной стратегии развития на 2018–2040 годы.

«Я провел ряд встреч с представителями бизнеса и гражданского сообщества, нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, молодежью и донорами страны. Двадцатого ноября планирую провести встречу с бывшими главами правительства и парламента страны. Это своего рода новая практика, чтобы внимательно прислушаться к мнению нашего общества, для консолидации всех сторон», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что весной 2019 года в Кыргызстане планируется провести донорскую конференцию, и выразил надежду на участие в ней высокого представителя ООН.

Мирослав Енча отметил, что Чингиз Айтматов был не только великим писателем, но и великолепным дипломатом, который объединял народы своим творчеством и дипломатическим искусством.

«Эта выставка состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где находилось большое количество руководителей, глав государств и членов делегаций, у которых появилась возможность ознакомиться с ней», — подчеркнул Мирослав Енча.

Он передал теплые приветствия от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, подчеркнув высокий уровень отношений между Кыргызстаном и ООН.