Занижение суммы госдолга. Ошибку в подсчете Минфин объяснил старой программой

«Относительно ошибки по статданным по внешнему долгу, то одна из причин — устаревание автоматизированной системы, которая управляет информацией по госдолгу», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, ведомство признает ошибку, а саму программу уже починили. При этом за занижение суммы госдолга сам министр получил выговор, а его заместитель Мирлан Байгончоков — строгий выговор. Еще к четырем сотрудникам Минфина применены административные меры.

Напомним, что при проверке исполнения бюджета республики за 2017 год Счетная палата выявила факт занижения суммы долга на 637 миллионов сомов.