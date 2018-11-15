Сами себя банкротим. Премьер-министр хочет изменить закон о госзакупках

Премьер-министр считает, что закон о государственных закупках нужно менять. Об этом Мухаммедкалый Абылгазиев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в 2017 году 3 тысячи 425 госкомпаний закупили товары и услуги на 72,8 миллиарда сомов. Но 80 процентов этих денег потрачено на покупку товаров из-за границы. Дошло до того, что импортируются даже некоторые виды молочных продуктов для детских садов.

«Все импортное. Оборудование закупается из-за границы. По энергопредприятиям трансформаторы ввозятся из Узбекистана, Казахстана, Беларуси, а мы у себя завод обанкротили. Кабельный завод разрушили и теперь закупаем кабели из-за границы, счетчики не можем сами производить, а ведь энергокомпании на 10 миллиардов сомов покупают счетчики», — высказался глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что как минимум половина закупок должна производиться у местных организаций. Но для поддержки этой политики нужно изменить закон о государственных закупках.