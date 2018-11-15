Алтынбек Сулайманов требует расследовать работу экс-премьера Темира Сариева

Депутат Алтынбек Сулайманов требует от Генпрокуратуры и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями расследовать деятельность Темира Сариева. Об этом он сегодня заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, на расширенном заседании комитета по бюджету и финансам поднимался вопрос о тарифах на растаможку автомобилей. Прозвучало имя Темира Сариева. Накануне он ответил на все претензии.

«Темир Сариев сказал, что вхождение в ЕАЭС было исторически правильным решением. Он говорил, что история докажет, а люди оценят. Но, думаю, давать историческую оценку преждевременно. Темир Сариев озвучил несколько плюсов, однако я хочу ответить ему», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Например, Темир Сариев в числе плюсов назвал поступление $500 миллионов в Российско-Кыргызский фонд развития. Это правильно, но эти деньги до сегодняшнего дня не освоены.

«Темир Сариев, когда подписывал соглашение, не предусмотрел вопросы выдачи этой суммы. Деньги выдаются только богатым, залог там выставить сложнее, чем в банковской системе. Кроме того, Темир Сариев отметил, что Кыргызстан получил грант в $200 миллионов. Там, вообще, ни начала, ни конца не видно. Деньги получила компания «Крокус Интернешнл». Но в итоге оборудование до сих пор до конца не поставили, посты не оснастили. О каких успехах речь?» — возмутился лидер «Бир Бола».

Кроме того, парламентарий раскритиковал и решение об увеличении ставок на растаможку машин.

«Наш льготный период до 2020 года по таможенным тарифам на автомобили мы неправильно использовали. Если в 2013-м в КР ввезли 110 тысяч автомашин, то после этого постановления в 2015 году — 2 тысячи, в 2016-м — 68 тысяч, в 2017-м — 69 тысяч. Темир Сариев своим решением 10 тысяч человек без работы оставил. Если бы мы продолжили завозить машины по старым ставкам, то 15 миллиардов сомов поступило бы в бюджет. Он говорит, что очистил экологию, теперь не будут старые авто завозить. Однако их же все равно везут. Посмотрите, сколько в селах «Жигулей». Они же ведь тоже старые», — высказался Алтынбек Сулайманов.

Нардеп считает, что Кыргызстан в спешке вошел в ЕАЭС, согласившись со всеми условиями, потому что в этот момент «думали только о президентских выборах».

«Все недостатки, которые допущены, должны быть расследованы Генеральной прокуратурой, ГСБЭП, какой ущерб нанесен, все это расследуйте и дайте ответ», — заключил он.