Чтобы не было разговоров. Депутаты требуют детали проекта Digital CASA

Депутаты Жогорку Кенеша отказались голосовать по законопроекту о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития о финансировании проекта Digital CASA. После полутора часов обсуждения вопрос сняли с повестки дня.

Депутаты обратили внимание на то, что по проекту нет точного указания на что пойдут деньги. Кроме того, парламентариев не устроили расходы в $2,5 миллиона на работу консультантов. Они считают, что это слишком большая сумма.

«После аварии на ТЭЦ Бишкека появился страх при подписании таких соглашений. Дайте каждому депутату информацию, как вы собираетесь израсходовать денежные средства точно по пунктам, чтобы потом не было разговоров», — предложил депутат Дастан Бекешев.

В итоге депутаты сняли вопрос с повестки дня, заявив, что не будут принимать документ, пока Госкомсвязи и Министерство финансов не представят им точные данные по всем расходам.