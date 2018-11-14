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Власть

Надо меньше спать, а больше работать. Президент напутствовал новых чиновников

«Надо меньше спать, а больше работать, только неустанным трудом вы сможете завоевать авторитет», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков после присяги трех новых министров.

По его словам, присягу приняли молодые люди, которые уже познали горечь и силу госслужбы. «Мы долго и много обсуждали проблемы социального развития. Испытания перед вновь назначенными молодыми министрами впереди. Не забывайте и во время работы, и после ухода с должности о том, какую присягу вы приняли», — напутствовал новых министров глава государства.

Напомним, что сегодня принесли присягу министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, министр культуры Азамат Жаманкулов и министр труда и соцразвития Улугбек Кочкоров.
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