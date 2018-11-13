Депутат Жогорку Кенеша и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева и глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов поспорили о его ипотечном кредите. Словесная перепалка произошла на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, под какой процент Толкунбек Абдыгулов получил ипотечный кредит. Выяснилось, что средства ему предоставили под 5 процентов. При этом Госипотечная компания выдает займы под 7-8 процентов годовых. Председатель Нацбанка подчеркнул, что при выдаче ему кредита и его последующем списании законодательные нормы не нарушены.

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«Я не говорю о законодательной части. Есть и моральная сторона. Бедные учителя, которые 30 лет работают, всей семьей собирают на первый взнос, чтобы получить кредит в ГИК. А глава Нацбанка и другие лица, которые присутствуют на заседании комитета, получают хорошую зарплату, но у них хватает смелости получать под такие низкие проценты кредиты», — возмутилась нардеп.

«Группа Генеральной прокуратуры уже проводит проверку в Национальном банке. Думаю, по итогам она озвучит, было ли нарушение законов. Что касается моральной части, то могу сказать, что я работаю на государственной службе более 20 лет. Кроме этой квартиры и машины у меня больше ничего нет», — заявил Толкунбек Абдыгулов.