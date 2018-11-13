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Власть

Преступников-иностранцев предлагают выдворять из Кыргызстана с 2019 года

Правительство Кыргызстана внесло на рассмотрение депутатов изменения в Закон «О внешней миграции».

Поправки предлагают выдворять иностранных граждан, отбывающих наказание за совершение преступления на территории КР. Также для них предлагают наложить временный или постоянный запрет на въезд в Кыргызстан с обязательным уведомлением Погранслужбы.

Срок запрета на въезд может составлять от десяти лет, в зависимости от совершенного преступления. По словам замминистра внутренних дел Курсана Асанова, выдворять иностранцев предлагается со следующего года.

Он отметил, что выдворению подлежат 360 иностранных преступников, из бюджета на это планируют выделить 2 миллиона 467 тысяч сомов.
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