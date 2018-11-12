16:07
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Власть

Привлекать на госслужбу молодые кадры пообещал Сооронбай Жээнбеков

«Практика привлечения молодых, перспективных кадров на государственную службу будет продолжена», — отметил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на открытии республиканского конгресса молодежи.

Он отметил, что государство ставит своей целью формирование национальной школы управленцев, воспитание кризис-менеджеров.

Наша задача — создать условия для широкого участия молодежи в реальных инновационных проектах, направленных на развитие страны. Не на словах, а на деле доверять молодежи, опираться на них и укреплять единство и связь между поколениями.

Сооронбай Жээнбеков
«Наша молодежь должна быть нравственной, образованной, культурной и с развитым инновационным мышлением, готовой брать на себя ответственность за судьбу Родины», — подчеркнул президент.

Глава государства ознакомился с проектами, представленными на конгрессе:

— национальный корпус управленцев;

— внедрение инноваций в сельском хозяйстве;

— создание онлайн-карты по обращениям граждан в местные государственные органы;

— инициатива «Открытое небо» по сохранению экологии;

— развитие социального предпринимательства в регионах.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что государство готово оказать всяческую помощь в поддержке и продвижении этих и других проектов, идей, поднимаемых молодыми людьми страны, направленных на развитие государства.
Ссылка:
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые Кыргызстана должны трудиться во благо реального сектора экономики
Сооронбай Жээнбеков назвал шесть приоритетов в работе ОДКБ на ближайший год
Президент Сооронбай Жээнбеков бир жылда 890 миң сом иштеп тапкан
У Сооронбая Жээнбекова есть трактор. Представили декларацию о доходах президента
Сооронбай Жээнбеков в Ошской области открыл два завода
Президент Кыргызстана рассказал, чего ждут от милиции граждане
Президент Кыргызстана пообещал обеспечить целевое использование средств доноров
Доноры рассказали президенту Кыргызстана о своих условиях сотрудничества
Президент Кыргызстана просит доноров помочь в реализации стратегии развития
До 2023 года Кыргызстан завершит реформирование судебной системы
Популярные новости
100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в&nbsp;2017 году 100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в 2017 году
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;5-9 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября
Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во&nbsp;вранье Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во вранье
Реформа ГУОБДД. В&nbsp;Кыргызстане создадут патрульную милицию Реформа ГУОБДД. В Кыргызстане создадут патрульную милицию
Бизнес
Роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Швейцарии Роуминг от MegaCom в Швейцарии
&laquo;Пласформ&raquo; комментирует слова министра экономики КР&nbsp;Олега Панкратова «Пласформ» комментирует слова министра экономики КР Олега Панкратова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Вторая жизнь с&nbsp;MR-LINAC Вторая жизнь с MR-LINAC