Привлекать на госслужбу молодые кадры пообещал Сооронбай Жээнбеков

«Практика привлечения молодых, перспективных кадров на государственную службу будет продолжена», — отметил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на открытии республиканского конгресса молодежи.

Он отметил, что государство ставит своей целью формирование национальной школы управленцев, воспитание кризис-менеджеров.

Наша задача — создать условия для широкого участия молодежи в реальных инновационных проектах, направленных на развитие страны. Не на словах, а на деле доверять молодежи, опираться на них и укреплять единство и связь между поколениями. Сооронбай Жээнбеков

«Наша молодежь должна быть нравственной, образованной, культурной и с развитым инновационным мышлением, готовой брать на себя ответственность за судьбу Родины», — подчеркнул президент.

Глава государства ознакомился с проектами, представленными на конгрессе:

— национальный корпус управленцев;

— внедрение инноваций в сельском хозяйстве;

— создание онлайн-карты по обращениям граждан в местные государственные органы;

— инициатива «Открытое небо» по сохранению экологии;

— развитие социального предпринимательства в регионах.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что государство готово оказать всяческую помощь в поддержке и продвижении этих и других проектов, идей, поднимаемых молодыми людьми страны, направленных на развитие государства.